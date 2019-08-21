Карабахский региональный центр лесного хозяйства будет финансироваться из бюджета

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в постановление "Об утверждении перечня подведомственных структур, не входящих в структуру министерства экологии и природных ресурсов".

Как сообщает в среду Trend, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Согласно постановлению, Карабахский региональный центр лесного хозяйства включен в раздел "финансируемые из бюджета структуры" списка подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, утвержденного постановлением Кабинета министров от 19 декабря 2018 года.

Карабахский региональный центр лесного хозяйства был создан в январе этого года.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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