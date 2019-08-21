Завтра на этой территории Баку будет закрыто движение в связи со строительством тоннеля

21 августа 2019 20:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с работами по реконструкции инфраструктуры на железной дороге Баку-Сабунчи-Пиршаги-Сумгайыт, с целью обеспечения безопасности, на 13-м километре третьего пикета на пересечении улиц Асафа Асадуллаева и Гамбая Везирова (вход на станцию Сабунчи) одноуровневый железнодорожный переезд будет заменен подземным тоннелем.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В связи с этим, завтра с 8:00 движение автомобилей по переезду будет закрыто.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" просит водителей, до окончания строительных работ, использовать альтернативные пути.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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