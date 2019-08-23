В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)

23 августа 2019 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня последний день собеседований в рамках конкурса по приему на работу учителей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования А.

Ожидается, что в них примут участие 736 кандидата, желающих стать учителями биологии, французского языка, технологии и изобразительного искусства.

По словам замминистра образования Махаббат Велиевой, в собеседованиях, которые проводятся с 19 августа, приняли участие 2 632 кандидата. В 2019/2020 учебном году в целом по республике на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест.

Отметим, что в ходе собеседования проверяются знания и навыки кандидатов по специальности, их психологическое состояние и общее мировоззрение. Также они должны провести открытый урок на одну из заранее объявленных тем.

(Текст: Турал Гараджаев)

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  • В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
  • В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
  • В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
  • В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
  • В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
  • В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
  • В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
  • В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
  • В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
  • В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
  • В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
  • В Азербайджане на конкурс вынесено свыше семи тысяч вакантных мест для учителей (ФОТО)
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