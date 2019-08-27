Начались собеседования в рамках конкурса по приему на работу на вакантные места в школы Баку

27 августа 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня стартовал этап собеседования, объявленного Управлением образования города Баку, в рамках конкурса по приему на работу в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе (организатор), руководителя по допризывной подготовке молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря, общеобразовательных учреждений.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на управление, 27-29 августа состоятся собеседования для кандидатов на должности лаборанта, 29 августа - руководителя допризывной подготовки молодежи, 30 августа - библиотекаря, руководителя организации детского объединения и психолога, 2-6 сентября - на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе.

В целом на собеседование приглашено 488 человек. Из них 92 кандидата - претендуют на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 47 - заместителя директора по воспитательной работе, 21 - руководителя допризывной подготовки молодежи, 32 - психолога, 46 - руководителя организации детского объединения, 219 - лаборанта, 31 - библиотекаря.

Кандидат должен иметь при себе оригинал удостоверения личности и документа о полученном образовании ( диплом или аттестат о получении высшего или средне-специального образования, военный билет для лиц, претендующих на должность руководителя допризывной подготовки молодежи), оригинал или копию документа, подтверждающего трудовую деятельность.

Кандидаты, успешно прошедшие этап собеседования, получает назначения по соответствующим должностям.

(Тест: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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