В Азербайджане столичная полиция продолжает разъяснительные мероприятия среди населения (ФОТО)

28 августа 2019 20:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Главное управление полиции Баку совместно с подчиненными органами, при участии журналистов проводит профилактические беседы с целью предупреждения административных правонарушений.

Как сообщает в среду Trend, начальник пресс-службы управления, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил, что к мероприятиям, которые охватывают все районы столицы, привлечены представители телевидения, информационных агентств и новостных сайтов.

Гаджиев отметил, что в ходе мероприятий ведется активная работа по предупреждению и устранению правонарушений, фактов уличной торговли, бродяжничества и попрошайничества, антисанитарии, парковки автомобилей в неустановленных местах, а также других неприглядных явлений, которые портят облик столицы.

"По каждому установленному факту правонарушений принимаются меры согласно законодательству. Наряду с полицейскими, профилактические беседы с населением также ведут и представители СМИ, давая разъяснения и взывая к чувству ответственности и сознательности жителей столицы, с целью формирования правового мышления", - сказал начальник пресс-службы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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  • В Азербайджане столичная полиция продолжает разъяснительные мероприятия среди населения (ФОТО)
  • В Азербайджане столичная полиция продолжает разъяснительные мероприятия среди населения (ФОТО)
  • В Азербайджане столичная полиция продолжает разъяснительные мероприятия среди населения (ФОТО)
  • В Азербайджане столичная полиция продолжает разъяснительные мероприятия среди населения (ФОТО)
  • В Азербайджане столичная полиция продолжает разъяснительные мероприятия среди населения (ФОТО)
  • В Азербайджане столичная полиция продолжает разъяснительные мероприятия среди населения (ФОТО)
  • В Азербайджане столичная полиция продолжает разъяснительные мероприятия среди населения (ФОТО)
  • В Азербайджане столичная полиция продолжает разъяснительные мероприятия среди населения (ФОТО)
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