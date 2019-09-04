Вугар Сафарли: В ближайшие дни журналистам выдадут «купчую» на квартиры, в построенном для них втором доме (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время журналистам, проживающим во втором, построенном дня них доме, будет выдана «купчая».

Об этом в среду сказал Trend исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, комментируя неверное толкование того, что квартиры во втором доме, построенном для журналистов, являются служебным жильем.

По словам Сафарли, квартиры в этих зданиях являются государственным имуществом: «В интервью я говорил, что эти квартиры являются служебным жильем. Понятия «служебное жилье» и «как служебное жилье» отличаются. Когда выдается ордер, документ на служебное жилье, то там указывается, что эта квартира является служебным жильем. Однако решением Наблюдательного совета Фонда и в качестве вклада Администрации Президента эти квартиры были предоставлены журналистам. Восьмого августа мы получили государственный акт о приемке здания в эксплуатацию. В настоящее время совместно с Государственным комитетом по вопросам имущества проводятся работы по оформлению квартир. Аналогичные процедуры проводились и для первого здания журналистов. Пока же второе здание находится на балансе государства и является его имуществом».

Исполнительный директор также подчеркнул, что нет ни каких оснований для беспокойства, по поводу того, что данные квартиры могут быть отобраны у журналистов: «Пишут, что поскольку эти квартиры являются служебным жильем, то их в любое время могут забрать у журналистов. Это не служебное жилье, эти квартиры на данный момент являются как служебное жилье, и в ближайшее время владельцам квартир будут выданы «купчие». Ни одна квартира не может быть изъята, потому что это подарок, который глава государства сделал журналистам».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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