В профшколы Азербайджана поступило свыше 3 700 человек

6 сентября 2019 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019-2020 учебном году в профшколы Азербайджана поступили 3 754 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Лица, поступившие в профшколы, 6-10 сентября должны представить в эти учебные заведения оригинал документа об образовании, медицинскую справку, копию удостоверения личности, 4 фотографии размером 3x4 и документ о воинской обязанности (при наличии).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В азербайджанские школы Грузии отправлено более 20,5 тыс. учебников и методических пособий
Общество 5 сентября 16:24
Гражданин Азербайджана стал победителем конкурса образовательной программы «Великая Китайская стена»
Общество 5 сентября 13:19
В Азербайджане более чем 280 детям отказано в смене школы и класса
Общество 4 сентября 17:29
Избран состав Общественного совета минобразования Азербайджана (ФОТО)
Общество 4 сентября 16:10
В Азербайджане объявлены результаты дополнительного замещения вакантных мест учителей
Общество 4 сентября 12:25
Первый учебный день в Азербайджане придется на 16 сентября
Общество 3 сентября 15:06
Лента новостей
Образовательная компания Kaspi отчиталась за прошлый учебный год
Общество 15:42
Р. Махмудхзаде: «Первые азербайджанские программисты стали ведущими специалистами в крупных компаниях по всему миру» (ФОТО)
Финансы 15:39
Президент Таджикистана принял директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству
Таджикистан 15:33
В агропродовольственном секторе Грузии уменьшилось отрицательное сальдо внешней торговли
Финансы 15:29
Премьер Кыргызстана поручил усилить меры по совершенствованию системы госзакупок
Бизнес 15:24
Нацкомпания «Казмортрансфлот» пересмотрит свои инвестиционные проекты
Бизнес 15:19
Карабахский цветок Хары бюльбюль на Неделе моды в Нью-Йорке (ФОТО)
Стиль 15:17
Азербайджанская строительная компания сменила направление своей деятельности
Бизнес 15:15
Турция не блефует по поводу открытия границ с Европой для сирийских беженцев – вице-президент
Турция 15:14