В профшколы Азербайджана поступило свыше 3 700 человек

БАКУ /Trend/ - В 2019-2020 учебном году в профшколы Азербайджана поступили 3 754 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Лица, поступившие в профшколы, 6-10 сентября должны представить в эти учебные заведения оригинал документа об образовании, медицинскую справку, копию удостоверения личности, 4 фотографии размером 3x4 и документ о воинской обязанности (при наличии).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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