Реконструкция «Красного моста» завершится до конца этого года (ФОТО)

9 сентября 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Некоторые работы на “Красном мосту” (Sınıq körpü), реконструкция которого началась в прошлом году, уже подходят к концу.

Об этом в понедельник сказал Trend пресс-секретарь Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнов.

По его словам, завершаются восстановительные работы на разрушенной части моста. Кроме того, расчищена поверхность, боковины моста и караван-сарай. «Начались работы на фасаде, парапете и верхнем настиле моста», - добавил он.

Гусейнов сообщил, что работы по реконструкции планируется завершить до конца этого года.

Отметим, что проект по реконструкции и консервации памятника подготовлен Научно-исследовательским проектным институтом «Азерберпа».

Сейчас проводятся работы по реконструкции караван-сараев и пролетов моста, укрепляются опорные стены. В работах по реконструкции особое внимание уделяется сохранению исторического облика памятника. Мост расчищен от бетонного слоя, и поверхности настила моста возвращен первозданный вид. По завершению работ мост будет использоваться пешеходами.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Реконструкция «Красного моста» завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Реконструкция «Красного моста» завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Реконструкция «Красного моста» завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Реконструкция «Красного моста» завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Реконструкция «Красного моста» завершится до конца этого года (ФОТО)
  • Реконструкция «Красного моста» завершится до конца этого года (ФОТО)
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