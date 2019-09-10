В Баку продолжается регистрация детей в первые классы и дошкольные группы

10 сентября 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 10 сентября, для приема в первые классы бакинских школ регистрацию посредством портала mektebeqebul.edu.az прошли 48 215, а в группы дошкольной подготовки - 23 048 детей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования города Баку.

Согласно информации, рабочая группа Управления обеспечивает оперативное рассмотрение обращений.

Электронная регистрация имеет важное значение с точки зрения обеспечения прозрачности и удобства, оперативности.

Отметим, что рабочая группа функционирует также и в нерабочие часы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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