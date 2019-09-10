В 61 школу в Азербайджане назначены новые директора

БАКУ/Trend/ - Опубликованы результаты очередного этапа размещения на должности директоров общеобразовательных учреждений, объявленного в рамках конкурса по приему на работу в 2018 году, и кандидатов, жалобы которых удовлетворены согласно решению апелляционной комиссии.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования, согласно результатам, 61 кандидат назначен на должности директоров соответствующих школ. Новые директора приступят к исполнению своих должностных обязанностей 13 сентября.

Отметим, что согласно "Правилам приема на работу на должности директоров общеобразовательных школ и регулирования трудовых отношений с директорами, достигшими предельно разрешенного возраста", на основе результатов объявленного в 2018 году конкурса, в целом 246 человек были назначены на должности директоров общеобразовательных учреждений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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