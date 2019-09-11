Дорожная полиция Баку: Остановка на 30 сек на дороге задерживает почти 60 водителей

11 сентября 2019 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное управление дорожной полиции Главного управления полиции (ГУП) Баку обратилось к родителям в связи с началом нового учебного года. Об этом в среду сказал Trend начальник отдела по связям с общественными структурами и пропаганде безопасности дорожного движения Управления, полковник полиции Вагиф Асадов.

Начальник отдела призвал родителей быть внимательными в первый день занятий: «В этот день полиция будет работать в усиленном режиме. Будут контролироваться учебные заведения, прилегающие к ним улицы и дороги. Учитывая плотность транспортного потока, родители, передвигаясь по прилегающим к школам улицам и дорогам, должны быть внимательны, высаживая детей. Потому что остановка примерно на 30 секунд на двухполосной дороге означает опоздание на 7-10 минут водителей почти 60 транспортных средств, которые едут в том же направлении. Поэтому водители и владельцы автомобилей должны думать и о других участниках движения. Эти требования должны быть обязательно выполнены, чтобы пассажиры, пользующиеся общественным транспортом, также не опаздывали, направляясь на учебу или работу».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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