После ремонта открылась станция бакинского метро «Шах Исмаил Хатаи»

12 сентября 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После ремонта открылась станция бакинского метро «Шах Исмаил Хатаи».

Об этом в четверг сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, станция уже передана в пользование пассажиров.

Напомним, что с 27 сентября прошлого года станция метро «Шах Исмаил Хатаи» была закрыта на ремонт.

На станции были демонтированы три эскалатора, введенных в эксплуатацию в 1968 году, и установлены 4 эскалатора производства немецкой компании "Thyssen Krupp Fahrtreppe", проведены другие работы по ремонту и реконструкции, капитально отремонтирован вестибюль, обновлена мраморно-гранитная облицовка.

За этот период завершились капремонт и реконструкция второго главного пути этой станции и второго пути ветки «Хатаи - Джафар Джаббарлы».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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