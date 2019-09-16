Бактрансагентство обратилось к жителям столицы в связи с первым учебным днем

БАКУ /Trend/ - Бакинские транспортное агентство (БТА) обратилось к жителям столицы в связи с началом нового учебного года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой Агентство.

БТА просит жителей столицы, чтобы сегодня они, по возможности, пользовались общественным транспортом.

Отметим, что сегодня в Азербайджане первый день 2019-2020 учебного года. Несмотря на то, что занятия в школах Азербайджана начинаются в День знаний – 15 сентября, в этом году первый учебный день пришелся на воскресенье, поэтому занятия начались сегодня, в понедельник – 16 сентября.

По прогнозам на начало нового учебного года, в общеобразовательных школах страны будут обучаться 1 525 016 учащихся.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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