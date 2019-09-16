В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)

16 сентября 2019 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в понедельник Trend.

Сегодня проходят квалификации в индивидуальной программе, гимнастки демонстрируют упражнения с обручем и мячом.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в столице Азербайджана 16-22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. В зале Национальной арены гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Этот Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Он определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то, по итогам прошлогоднего Чемпионата мира, Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.

На Чемпионате выступят более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представят девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. )

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  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
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