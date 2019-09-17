БАКУ/Trend/ - В Азербайджане уточнен порядок определения пенсионного обеспечения некоторых военнослужащих.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим вносится изменение в закон "О трудовых пенсиях".

В соответствии с этим изменением, срок службы в иных государственных органах нежели Вооруженные Силы (ведомствах, входящих в структуру госорганов), где предусмотрена военная служба, также добавляется к срокам работы или другой деятельности, входящих в страховой стаж. Представленный проект служит сохранению в прежнем порядке государственной обязательной медицинской страховки и пенсионного обеспечения военнослужащих таких ведомств.

Новый проект подготовлен с целью исполнения закона об изменениях закона "О военной должности и военной службе" № 1280 -VQD от 12 октября 2018 года

Этим законом определяется прохождение службы военнослужащими не только в ВС Азербайджана, но и в других госорганах, в которых предусмотрена военная служба. Таким образом, есть такие ведомства, которые нельзя приравнивать к вооруженным соединениям, но в них предусмотрена военная служба (например некоторые военнослужащие МЧС, военнослужащие военной прокуратуры и др.)

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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