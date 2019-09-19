В результате сброса сточных вод в Армении загрязняются водоемы Азербайджана

19 сентября 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Национальный департамент мониторинга по окружающей среде министерства экологии и природных ресурсов в сентябре провел очередные проверки с целью определения состояния загрязнения трансграничных рек Кура и Араз, а также их притоков.

Об этом сообщила Trend специалист по мониторингу Гюльнара Аббасова. По ее словам, мониторинги показывают, что в эти водоемы на территориях Армении и Грузии, расположенных выше по течению, сбрасываются без должной очистки, а чаще, вовсе не очищенные сточные воды бытового и промышленного происхождения, в результате чего уровень вредных веществ в воде превышает санитарно-экологические нормы.

По словам Аббасовой, в водоемах бассейна Куры, а именно, в Агстафинском водохранилище, Агстафачай, Шыхлы-2, и реки Араз - в пунктах Горадиз, Бахрамтепе и Первый Шахсевен установлено, что количество специфических загрязнителей превышают норму. Кислородный режим воды во всех пунктах рознится в пределах 4,9 - 6,9 миллиграмма на литр.

Напомним, что 18 сентября — Всемирный день мониторинга воды. Эта дата учреждена Американским фондом чистой воды в 2003 году с целью осведомления мировой общественности о загрязнении водных ресурсов и отмечается во многих странах мира.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан )

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