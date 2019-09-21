Яркие моменты Чемпионата мира в Баку – зрители на трибунах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Многочисленные зрители из разных стран с огромным интересом и волнением следят за ходом соревнований 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Trend.

Гимнастки выступают ярко и грациозно, а с трибун за их программой с волнением наблюдают зрители, приехавшие в Баку из разных стран мира.

Каждый элемент, безупречно выполненный гимнасткой, каждый бросок предмета, каждый взмах руки не ускользает от внимания поклонников художественной гимнастики.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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