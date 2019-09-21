Зал Арены гимнастики в Баку уютный и комфортный - тренер сборной США

21 сентября 2019 23:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку спортсменкам комфортно выступать, сказала в субботу Trend тренер сборной США Маргарита Мамзина.

«Мы были в Баку много раз на Кубках мира, и честно говоря, каждый год здесь становится все лучше и лучше. Зал Арены гимнастики в Баку уютный и приятный. Даже на тренировке было уже понятно, насколько хочется выступать здесь. Выходя на ковер у гимнасток нет страха арены, страха большой публики – настолько все комфортно здесь организовано. Освещение, цвета, в которых оформлен зал, люди, которые здесь работают – все создает прекрасное впечатление, - сказала она.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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