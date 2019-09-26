Бракоразводный процесс Зюмрюд Ягмур и Фуада Гахраманлы отложен

26 сентября 2019 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Абшеронском районном суде сегодня было отложено подготовительное заседание суда по иску Зюмрюд Ягмур о разводе с супругом, бывшим заместителем председателя ПНФА Фуадом Гахраманлы, сообщает в четверг Trend.

Причиной стала неявка на суд самого Гахраманлы и его адвоката.

Отметим, что на днях дочь Фуада Гахраманлы разоблачила отца, проявлявшего жестокое отношение к своей семье. 19 сентября его дочь Сельджан распространила обращение о том, что отказывается от отца.

Впоследствии Гахраманлы подал в отставку с поста зампредседателя ПНФА.

Зюмрюд Ягмур обратилась в суд с заявлением о разводе.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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