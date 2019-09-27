В Азербайджане появился новый бренд меда – «9 сезонов» (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане появился новый бренд меда под названием «9 сезонов».

Об этом в пятницу сообщил Trend председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

«В Азербайджане несколько сортов меда, но сейчас создается новый его бренд – «9 сезонов». Это смесь девяти различных сортов меда из девяти регионов страны», - пояснил Хасратов. По словам председателя Ассоциации, этой разновидностью меда уже заинтересовались за рубежом, в связи, с чем проведены уже две встречи.

Хасратов также добавил, что в низменных районах растет производство меда: «Раньше многие не знали, что в низменных районах, и даже в Евлахе и Кюрдамире, можно заниматься пчеловодством. В последнее время в этих местах пчеловодство стремительно развивается. Приведу еще один факт, что Япония покупает мед, произведенный только в низменных районах».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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