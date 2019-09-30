В Баку завершилось итоговое оценивание учителей подготовительных классов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершилось итоговое оценивание учителей, которые будут преподавать в «нулевках», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.
В экзамене участвовало около 1000 учителей начальных классов, завершивших тренинги по программе «Методика организации работы в дошкольных группах», организованных Институтом профессионального развития работников образования.
Учителям, участвовавшим в экзамене, будут выданы сертификаты по повышению квалификации. С 1 октября они будут преподавать в «нулевках».
Напомним, что тренинги по программе «Методика организации работы в дошкольных группах», были организованы по заказу минобразования.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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