В Баку завершилось итоговое оценивание учителей подготовительных классов (ФОТО)

30 сентября 2019 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершилось итоговое оценивание учителей, которые будут преподавать в «нулевках», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

В экзамене участвовало около 1000 учителей начальных классов, завершивших тренинги по программе «Методика организации работы в дошкольных группах», организованных Институтом профессионального развития работников образования.

Учителям, участвовавшим в экзамене, будут выданы сертификаты по повышению квалификации. С 1 октября они будут преподавать в «нулевках».

Напомним, что тренинги по программе «Методика организации работы в дошкольных группах», были организованы по заказу минобразования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку завершилось итоговое оценивание учителей подготовительных классов (ФОТО)
  • В Баку завершилось итоговое оценивание учителей подготовительных классов (ФОТО)
  • В Баку завершилось итоговое оценивание учителей подготовительных классов (ФОТО)
  • В Баку завершилось итоговое оценивание учителей подготовительных классов (ФОТО)
  • В Баку завершилось итоговое оценивание учителей подготовительных классов (ФОТО)
  • В Баку завершилось итоговое оценивание учителей подготовительных классов (ФОТО)
  • В Баку завершилось итоговое оценивание учителей подготовительных классов (ФОТО)
  • В Баку завершилось итоговое оценивание учителей подготовительных классов (ФОТО)
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