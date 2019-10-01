В Азербайджане стали известны результаты конкурса по приему на работу в столичные школы

1 октября 2019 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Стали известны результаты конкурса, объявленного Управлением образования города Баку, по приему на работу в общеобразовательные учреждения в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе (организатор), руководителя по допризывной подготовке молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление, согласно результатам выбора специальности, из 404 кандидатов, успешно прошедших собеседование, 246 были приняты на работу в школы. Из них 35 были зачислены на должности замдиректора по учебновоспитательной работе, 26 – по воспитательной работе, восемь – руководителя по допризывной подготовке, 18 – психолога, 16 - руководителя детского объединения, 116 – лаборанта, 27 – библиотекаря.

Лица, принятые на работу в должности руководителя по допризывной подготовке молодежи, психолога, библиотекаря, руководителя организации детского объединения и лаборанта должны обратиться с личным делом в соответствующие общеобразовательные учреждения.

Лица, принятые на работу в должности заместителя директора по учебновоспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе (организатор) будут приглашены Управлением для оформления трудовых отношений.

Кандидаты, успешно прошедшие этап собеседования, но не принятые на работу из-за конкурсных условий, будут приглашены для приема на работу по мере появления новых вакансий.

Отметим, что согласно, утвержденным соответствующим приказом министерства образования, "Правилам определения потребности в учителях, приему на работу и перемещение педагогических кадров общеобразовательных учреждений и профессиональных лицеев, входящих в систему министерства образования Азербайджана", прием на работу и перемещение соответствующих кадров осуществляется в порядке, установленном соответствующим органом управления образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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