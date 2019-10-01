Для организации процесса переписи населения в Азербайджане используется новая методология

1 октября 2019 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с началом первого октября переписи населения в Азербайджане подготовлено около 50 методологических документов, в разработке которых приняли участие 19 государственных ведомств. Как передает Trend , об этом заявил председатель Государственного комитета по статистике Тахир Будагов, в ходе пресс-конференции во вторник.

Глава Госкомстата отметил, что с первого по 10 октября 2019 года в Азербайджане дан старт очередному процессу переписи населения, и этот процесс начат согласно Указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева о "Проведении переписи населения в Азербайджане в 2019 году", от седьмого сентября 2016 года.

"В настоящее время все подготовительные работы, связанные с переписью населения полностью завершены. В связи с этим подготовлено около 50 методологических документов, в разработке которых приняли участие 19 государственных ведомств", - сказал Будагов.

Глава Госкомстата отметил, что за период независимости, перепись населения проводится в Азербайджане уже в третий раз.

"Все работы, проведенные в этом направлении на высоком уровне, были осуществлены в соответствии с планом мероприятий, предусмотренных для начала процесса переписи населения. Полученные в ходе переписи населения сведения представляют большую значимость для обновления информации в базе данных по стране", - сказал глава Госкомстата.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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