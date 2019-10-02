Сегодня в Баку относительно высокая температура

2 октября 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Второй месяц осени, октябрь, начался с относительно мягкой погодой, несильными дождями в отдельных районах.

Об этом в среду сказала Trend директор Национального департамента гидрометеорологии Умайра Тагиева.

Температура воздуха на территории республики колеблется в пределах климатической нормы, и в ближайшие дни останется благоприятной, радуя комфортной температурой и умеренным ветерком.

До седьмого октября на Абшероне будет преобладать юго-восточный и южный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Вероятность осадков невелика, и лишь в ночь с 4-го на 5-е октября на Абшероне местами ожидается дождь.

Температура в столице будет около 24-27 градусов.

По районам республики также до конца недели ожидается преобладание умеренной погоды, в большинстве районов без осадков.

Лишь в отдельных северных районах и Лянкаран-Астаринской зоне в ночные и вечерние часы прогнозируется дождь.

Температура воздуха в центральной равнинной зоне 25-30, в горах 15-20 градусов тепла.

По многолетним данным в это время года самая высокая температура наблюдалась в 2012 году - 30,5 градуса, а самая низкая в 1941 году - 8,1 градуса тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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