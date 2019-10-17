Начались обсуждения относительно возрождения работы трамваев, и внедрения других видов электрического транспорта в Баку (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Ведутся обсуждения относительно расширения видов общественного транспорта Баку, за счет ввода в эксплуатацию трамваев и автобусов, работающих на электричестве.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Агаев отметил, что наличие этих видов транспортных средств может сократить плотность на дорогах столицы.

«Сегодня в Баку нет других видов общественного транспорта кроме метрополитена и автобусов, движущихся по регулярным маршрутным линиям. В последнее время были предприняты важные шаги в направлении восстановления линий железной дороги. Однако, создание дополнительных видов общественного транспорта - один из важных вызовов современной эпохи», - отметил глава пресс-службы.

По словам Агаева, то, что за перевозку огромного числа пассажиров сегодня отвечают только метрополитен и автобусы создает серьезные трудности.

«Так, сегодня посредством автобусов перевозится 2,2 миллиона человек. Это - очень серьезная цифра. Поэтому, государство пытается усовершенствовать автобусную сеть, повысить уровень оказываемых услуг. Однако, в то же время ведутся обсуждения и в направлении начала эксплуатации трамваев и автобусов, работающих на электричестве. Наличие этих видов транспорта важно с многих точек зрения, но в первую очередь способствует сокращению плотности на дорогах", - сказал глава пресс-службы.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

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