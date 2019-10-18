Изменены условия приема в докторантуру АН Азербайджана

18 октября 2019 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Изменены условия приема в докторантуру Национальную академию наук Азербайджана (НАНА) по ряду иностранных языков, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Академию.

В соответствии с решением Президиума НАНА от 4 марта 2015 года, вступительные экзамены в докторантуру и докторские экзамены в Академии проводились по программе IELTS.

Этот экзамен позволял молодым ученым НАНА улучшать свои навыки чтения, устной и письменной речи на английском языке, свободно использовать иностранную литературу, расширять контакты с международными исследовательскими центрами и получать доступ к авторитетным научным базам.

Помимо этого, кандидаты имеют право подать заявку на вступительные экзамены в докторантуру и в качестве иностранного языка выбрать немецкий или французский языки.

Президент НАНА, академик Акиф Ализаде издал указ «О повышении качества докторских и вступительных экзаменов по немецкому и французскому языкам» для обеспечения надлежащей оценки знаний абитуриентов по этим языкам.

Согласно документу, начиная с очередного вступительного экзамена в докторантуру и зимней экзаменационной сессии этого года, претенденты индивидуально должны сдать сертифицированный экзамен по немецкому языку Goethe B2, а по французскому языку - DELF B1 и B2, и представить сертификат, подтверждающий результаты экзамена, в Главное управление науки и образования Президиума НАНА.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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