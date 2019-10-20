ГУПГБ: Али Керимли был освобожден после дачи объяснительной

20 октября 2019 01:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Среди задержанных в субботу со стороны полиции во время предотвращения попытки проведения митинга перед станцией метро "28 Мая" был и председатель ПНФА Али Керимли. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Главного управления полиции города Баку.

"Он оказал сопротивление полиции во время того, как его пытались посадить в автобус для проведения соответствующей документации, в результате чего он ударился лбом об железную решетку автомобиля и получил легкую травму.

Али Керимли был помещен в госпиталь министерства внутренних дел, где ему была оказана медицинская помощь, а после дачи объяснительной он был отпущен", - говорится в сообщении.

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