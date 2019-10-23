В БГУ повышена заработная плата

23 октября 2019 12:28 (UTC+04:00)

Состоялось очередное заседание Ученого совета Бакинского государственного университета (БГУ).

Выступая на мероприятии, ректор Эльчин Бабаев затронул социальные проекты, реализуемые в стране в последние годы, работу Президента Ильхама Алиева по улучшению социального благосостояния населения.

Эльчин Бабаев расценил повышение минимальной заработной платы на финансируемых государством предприятиях как очередной этап широкомасштабных мероприятий, осуществляемых главой государства, как показатель успешной социальной политики властей.

Руководствуясь социальной политикой государства, на заседании Ученого совета вуза с целью повышения благосостояния работников и усиление их социальной защиты, принято решение увеличить, начиная с 1 сентября, заработную плату сотрудников БГУ, а также коллектива лицея «Юные таланты», в среднем на 20%.

Рост в целом охватывает более 3000 сотрудников университета.

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