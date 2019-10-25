В Азербайджане строится новая дорога методом буровзрывных работ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Товузском районе строится новая дорога методом буровзрывных работ. Завершаются работы по реконструкции, проводимые Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Говлар-Аййублу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агджагала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство, 15-километровый участок Говлар-Аййублу-Алакол 52-километровой дороги, реконструируемой по нескольким направлениям, был капитально отремонтирован и введен в эксплуатацию в 2016 году. В рамках проекта, 820 метров дороги Говлар-Аййублу-Алакол реконструировано согласно первой технической категории, остальная часть - согласно третьей. В ходе исполнения проекта капитально отремонтирован железобетонный мост через реку Зейемчай длиной 80 метров и шириной 9,5 метра.

Остальная часть дороги протяженностью 37 километров реконструируется согласно четвертой и пятой технической категории. Асфальтобетоном будет покрыто 13,9 километра дороги, а гравием - 23,1 километра.

В этих рамках, капитально ремонтируются дороги Алакол-Ибрагимгаджилы, Гочдере-Чобансыгнаг, Чобансыгнаг-Сарытала, Чобансыгнаг-Йогунбулаг, Сарытала-Дондарлы, Сарытала-Хачагая (святилищец) и Агджагала-Яныглы, а также въездные дороги в села Аййублу, Гарабоюнлар, Донук Гырыглы и Гырыглы.

В рамках вышеуказанного проекта не завершилась только реконструкция участка Агджагала-Яныглы, но и она уже находится на стадии завершения. Итак, на этом участке протяженностью восемь километров вообще не было дороги, и в настоящее время строится новая дорога. Для получения проектной ширины дороги, которая будет проложена в условиях труднопроходимого горного рельефа, предусматривается применение технологии взрыва горных пород. Работы уже завершились на семикилометровом участке дороги. В рамках проекта демонтированы непригодные водоотводные трубы и заменены на новые, отвечающие требованиям стандартов, общей протяженностью 298 погонных метров.

На последнем этапе, с целью обеспечения безопасного и нормального движения транспортных средств, установлены дорожные знаки и информационные табло, а также указатели километража и сигнальные опоры, нанесена дорожная разметка. Таким образом, после создания новой дорожной инфраструктуры на автомобильной дороге Говлар-Аййублу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агджагала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала Товузского района, она будет введена в эксплуатацию.

Таким образом, в результате реконструкции автомобильной дороги Говлар-Аййублу-Алакол-Ибрагимгаджылы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала, соединяющей 16 населенных пунктов с общей численностью населения до 50 тысяч человек, наряду с обеспечением удобного проезда жителей к дороге Баку-Алат-Газах-Госграница с Грузией, также станет комфортнее дорожное сообщение с районными центрами и соседними районами.

Отметим, что ранее Агентство реализовало проекты по строительству автомобильных дорог стратегического значения в Товузском районе. Это - автомобильная дорога Асрик Джырдахан-Кирен-Баггаллы протяженностью 31,9 километра, а также въездные дороги в села Гаджигасанлы, Яныглы, Софулар, Саладинли. Строительство автомобильной дороги сыграло ключевую роль в улучшении транспортного сообщения 11 населенных пунктов, с общим населением свыше восьми тысяч человек, с районным центром.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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