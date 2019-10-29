В трех районах Азербайджана будут перебои в газоснабжении

29 октября 2019 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня будут проведены наладочные работы на газопроводе среднего давления, обеспечивающего газом семь сел Загатальского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

В Кюрдамирском районе будет демонтирован регулятор газа на линии среднего давления.

Кроме того, в Геранбойском районе будут устранены утечки газа, выявленные во время технического осмотра.

В связи с этим, с 09:00 в некоторых населенных пунктах трех вышеуказанных районов будут перебои в газоснабжении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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