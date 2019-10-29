В связи со взрывом на геологоразведочной лодке SOCAR возбуждено уголовное дело

29 октября 2019 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В результате пожара, сопровождавшегося взрывом, 29 октября 2019 года, примерно в 13:30, на маломерной экспедиционной лодке SOCAR, на участке Каспийского моря, относящегося к Азербайджану, около поселка Гурган Пираллахинского района столицы, сотрудник компании Габиль Мамедов скончался на месте происшествия, другие сотрудники - Азер Велиев, Бахруз Пашаев и работающий по контракту лодочник Халилов Беюкага получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщает во вторник Trend, со ссылкой на совместную информацию пресс-служб МЧС и Генпрокуратуры, пострадавшие лица были неотложно доставлены на берег и направлены в медицинское учреждение. К их лечению были привлечены высококвалифицированные врачи, а сам процесс взят под особый контроль руководством министерством здравоохранения.

На данный момент их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту в прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного Кодекса, создана следственная группа в составе опытных сотрудников МЧС и прокуратуры.

В настоящее время, при участии экспертов и специалистов Центра судебной экспертизы министерства юстиции, МЧС, ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" осуществляются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению причин и других обстоятельств происшествия.

Просьба к пострадавшим в результате происшествия лицам, а также имеющих информацию в связи с данным происшествием, обратиться по горячим линиям "112" МЧС и "961" Генеральной прокуратуры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На геологоразведочном судне SOCAR произошел взрыв, есть погибший и раненые
Происшествия 16:59
В ситуациях природного и техногенного происхождения в Азербайджане погибло 60 человек
Общество 13:29
В Азербайджане задержана группа, изготавливавшая поддельные дипломы
Происшествия 28 октября 17:44
В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
Бизнес 25 октября 13:59
На НПЗ им. Гейдара Алиева будет доставлено 11 резервуаров для хранения газа
Энергетика 25 октября 12:39
SOCAR огласил цели НПЗ имени Гейдара Алиева на ближайшие годы
Энергетика 25 октября 12:17
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев удостоил ряд сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Политика 19:50
Президент Ильхам Алиев присвоил ряду сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра почетные звания
Политика 19:39
Депутат: Итоговые документы саммита Движения неприсоединения вызвали в Армении серьезную панику
Политика 19:18
Филипп Киркоров прилетел в Баку с особым настроением (ФОТО)
Звёздный мир 18:59
В Баку обсуждено расширение военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
Политика 18:51
В Казахстане вдвое увеличат мощности возобновляемой энергетики
Энергетика 18:42
Крупнейшее в сфере машиностроения предприятие в Азербайджане расширяет экспорт
Бизнес 18:22
S&P пересмотрело рейтинг российского «Альфа-Банк» в Казахстане
Финансы 18:10
Норвежский викинг и "двойник" Джанлуиджи Буффона в вечернем Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18:08