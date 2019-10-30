Ввод в строй реконструированных дорог в Габале положительно скажется на развитии туризма и сельского хозяйства (ФОТО) (Эксклюзив) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжениями Президента Азербайджана о мерах по строительству автодорог Нидж-Мыхлыговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых и Беюк Амили-Былых-Амирван Габалинского района Госагентство автомобильных дорог завершило работы в этом направлении, сообщил в среду Trend глава пресс-службы Агентства Анар Наджафли.

Он напомнил, что общая протяженность дорог составляет 37 км: "Обе дороги четвертой технической категории. Срок эксплуатации этих дорог истек, на них образовались трещины, ухабы и выбоины, что создавало проблемы для движения транспорта. Ширина проезжих полос реконструированных дорог после расширения составляет 6 метров. Отремонтированы автомобильные мосты вдоль дорог, проведены другие необходимые работы».

По словам Наджафли, на 10-м километре автодороги через реку Гарачай построен четырехпролетный автомобильный мост, отремонтирован двухпролетный мост через реку Заламчай. На заключительном этапе проекта создана современная дорожная инфраструктура - установлено большое количество дорожных знаков и указателей, сигнальные опоры, указатели километража, нанесена дорожная разметка и пешеходные «зебры».

Отметим, что автодорога Беюк Амили-Былых-Амирван, начинающаяся от автодороги республиканского значения Агдаш-Зараган, соединяет 11 населенных пунктов с населением 10 тыс человек, а автодорога Нидж-Мыхлыговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых и Беюк Амили-Былых-Амирван протяженностью 18 км, берущая начало от автомобильной дороги республиканского значения Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, охватывает 8 населенных пунктов численностью населения более 10 тыс человек.

«Вышеназванные дороги обеспечили выезд к трассам республиканского значения, создана современная инфраструктура, обеспечены удобство и комфорт, безопасное передвижение местных жителей, упрощены грузо- и пассажироперевозки. Эти факторы положительно влияют на развитие туризма и сельского хозяйства, повышение тем самым социального благосостояния граждан», - сказал Наджафли.

(Автор: Самир Али.Текст: Кямаля Сеидова)

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