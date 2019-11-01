В Азербайджане с сегодняшнего дня удостоверения личности выдаются независимо от места прописки

1 ноября 2019 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня, структуры по вопросам регистрации в Центрах Службы "ASAN" и территориальных органах полиции будут выдавать удостоверение личности гражданина Азербайджана независимо от места регистрации, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что согласно соответствующему указу Президента Азербайджана, общегражданские паспорта с электронным носителем выдаются с 2013 года в каждом Центре "ASAN" или в территориальных структурах полиции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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