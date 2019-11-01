В Хыналыге и Шахдаге выпал снег - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Вчера днем на территории Азербайджана изменились погодные условия, прошли дожди, местами интенсивного характера, в Хыналыге и Шахдаге выпал снег, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Лянкяране составило 49 (20 процентов месячной нормы), Сарыбаше – 25 (25 процентов месячной нормы), Баку – 17 (60 процентов месячной нормы), Газымагомеде – 16 (52 процента месячной нормы), Забрате – 14 (50 процентов месячной нормы), Бине – 12 (43 процента месячной нормы), Пираллахи – 10 (42 процента месячной нормы), Балакене – 10, Хачмазе, Губе – 9, Маштаге – 8, Сумгайыте – 4, Агсу, Шабране – 6, Габале, Исмаиллы – 4, Алтыагадже, Мерезе – 3, Сабирабаде, Шамахе, Кюрдемире, Гусаре, Гырызе – 2, Халтане, Огузе, Нафталане, Хыналыге, Тертере, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Имишли, Джафархане, Билясуваре, Ярдымлы – 1 мм.

Толщина снежного покрова в Хыналыге составил один сантиметр.

В настоящее время в Баку температура воздуха ниже на 4-6 градусов в сравнении с предыдущими днями, что в пределах климатической нормы.

Нестабильная, ветреная и дождливая погода на территории страны продлится до второй половины 4 ноября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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