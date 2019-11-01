В рамках проекта «Социальные сады» закладываются фруктовые сады еще для 250 семей (версия 2)

1 ноября 2019 13:45 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - На втором этапе проекта «Социальные сады», совместно реализуемом министерством труда и социальной защиты населения и Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, разбиваются фруктовые сады еще для 250 семей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Для этого, в настоящее время, вспахивается и приводится в готовность земельный участок в 195 гектар, осуществляются работы по высадке порядка 143 тысяч саженцев различных плодоносящих деревьев, создается современная капельная системы поливки, хозяйства обеспечиваются минеральными и органическими удобрениями.

Также, более 22 гектар территории будет расчищено от старых, высохших деревьев, кустов и пней, на расстоянии более 25 тысяч метров будут установлены опоры и ограждения.

Для электроснабжения оросительных систем, на территории более 9 тысяч квадратных метров, планируется установить опоры для электроснабжения, провести линии электропередач, установить счетчики, подвести воду по пластиковым трубам на территорию более 6,2 тысячи квадратных метров для нуждающихся в водоснабжении участков.

Семьям будет оказываться поддержка по орошению, агротехническому уходу, оказанию консультационных услуг, услуг по логистике и реализации готовой продукции.

Проект «Социальные сады» призван обеспечить занятость 25 малообеспеченных семей, переход к малому семейному бизнесу и поддержать развитие сельского хозяйства, являющегося важным сегментом ненефтяного сектора экономики.

Напомним, что на первом этапе проекта, в прошлом году, в 37 районах были созданы и переданы в пользование фруктовые сады, овощеводческие и бахчевые хозяйства для 125 малообеспеченных семей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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