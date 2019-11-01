В Азербайджане все еще есть вынужденные переселенцы, которые живут в тяжелых условиях — комитет (версия 2)

1 ноября 2019 14:38 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане все еще есть вынужденные переселенцы, которые живут в тяжелых условиях.

Об этом председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев сказал на «круглом столе», проведенном в связи с оказанием помощи вынужденным переселенцам в Азербайджане Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в результате захватнической политики Армении сегодня в Азербайджане множество беженцев и вынужденных переселенцев: «Армения продолжает проводить оккупационную политику. Благодаря политике Азербайджанского государства проводится большая работа по улучшению жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев, которая продолжается и сегодня».

Рзаев добавил, что для вынужденных переселенцев уже построено 106 поселков, в которых проживает около 300 тысяч человек: «Президент Ильхам Алиев выделяет средства на улучшение жилищных условий вынужденных переселенцев, за счет которых и строятся поселки. Большой вклад вносит в этот процесс Первый вице-президент Мехрибан Алиева».

Глава комитета считает целесообразным, чтобы в бакинском офисе ООН проводились совместные слушания для обсуждения ситуации по выполнению резолюций СП ООН, принятых по нагорно-карабахскому конфликту: «То есть, искать пути выполнения механизма резолюций, проводить обмен мнениями о том, на какой стадии принятые когда-то резолюции, в каком направлении можно осуществлять механизм их выполнения. Мы можем сотрудничать для улучшения ситуации вынужденных переселенцев».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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