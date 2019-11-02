Высота волн на Каспии достигнет 7,5 метра

БАКУ /Trend/ - С дневных часов второго ноября до утра третьего ноября в акватории Каспия скорость северо-западного, северного ветров будет достигать 18-23 м/сек, временами 28-33 м/сек. В открытом море же скорость ветра возрастет до 35 м/сек.

Об этом, как передает Trend, говорится в предупреждении Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов для Национального центра Государственного морского агентства.

Согласно информации, высота волн составит 2-4 метра, временами достигая 5,5-7,5 метра.

Сразу после поступления прогноза погоды в Национальный центр Государственного морского агентства владельцы кораблей, портовые капитаны, инспекторы портового контроля были проинструктированы в связи с принятием соответствующих мер и усилением несения службы. Кораблям, стоящим на якоре и находящимся в плавании отправлена информация посредством NAVTEX и других средств связи, даны соответствующие указания. Обеспечена безопасная стоянка кораблей в соответствующих убежищах на якоре.

"Национальный центр управляется опытными капитанами, процесс стоянки кораблей в убежищах на якоре постоянно контролируется посредством радаров. В плавании патрульных кораблей проблем не возникло. Предупреждены о непогоде и организации, к которым относятся морские нефтегазовые платформы. На побережье Азербайджана в полную мощь работают самые современные навигационные станции и станции связи. Опытными капитанами Национального центра разрешения судам на вход и выход из портов будут даваться согласно погодным условиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в территориальных водах Азербайджана на высоком уровне обеспечено безопасное передвижение кораблей, плавающих как под азербайджанским флагом, так и под флагами зарубежных стран.

"Руководство Государственного морского агентства поддерживает непрерывную связь с Национальным центром и следит за безопасностью плавания кораблей. Национальным центром Государственного морского агентства непрерывно осуществляется служба для усиления наблюдения с использованием всех существующих технических средств и обеспечения безопасного плавания судов", - говорится в сообщении.

Отметим, что с помощью современного оборудования, установленного в Национальном центре, созданном впервые среди прикаспийских стран в Азербайджане, можно регулярно отслеживать движение судов, плавающих в любых водах, включая Каспийское море.

В то же время Национальный центр постоянно обменивается информацией с Центром управления кризисными ситуациями министерства по чрезвычайным ситуациям, Военно-морскими силами министерства обороны, патрульными службами береговой охраны Государственной пограничной службы, патрульной службой Каспийского морского пароходства, соответствующими структурами Государственной нефтяной компании и компании BP. За это время никаких проблем и трудностей не возникало.

(Текст: Али Гасымов)

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