В рамках инициативы по высадке 650 тыс. деревьев будет озеленен придорожный участок автодороги Баку-Хачмаз

4 ноября 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев, с связи с юбилеем выдающегося поэта и мыслителя Имадеддина Насими, вокруг автодороги Баку-Хачмаз будет создана зеленая полоса.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель главы исполнительной власти Хачмазского района Бахтияр Османов.

По его словам, в рамках инициативы предусматривается высадка трех тысяч деревьев. Работы будут проведены на территории площадью семь тысяч гектаров.

"Планируется создание зеленой полосы по обе стороны автодороги Баку-Хачмаз. Таким образом и придорожный участок станет краше, и мы внесем свой вклад в оздоровление окружающей среды. В рамках инициативы будут посажены сосны. К этим работам будут привлечены свыше 10 тысяч жителей района», - сказал Османов.

Отметим, что в конце ноября планируется осуществление инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке в республике за один день 650 тысяч деревьев, в связи с 650-летним юбилеем выдающегося поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Впервые в истории Азербайджана за один день будет посажено столько деревьев.

Все деревья выращены на 17 саженцевых участках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтное устройство Азербайджана». Будут высажены как лесные, так и фруктовые деревья. В основном будут посажены ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ива, ясень, лох, оливки, вяз, инжир, тополь, персик, слива, яблоня, липа, ольха, мастиковое дерево, катальпа, чинар, гранат и другие деревья.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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