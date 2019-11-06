Мы настолько беспомощны, что не смогли собрать средства на лечение Огтая Гюльалыева – Мехман Гусейнов

6 ноября 2019 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы настолько беспомощны и настолько слабы? Огтай Гюльалыев всегда справлялся со своей работой как правозащитник. Несколько дней, как лежит в больнице в тяжелом состоянии, появились трудности для сбора средств, предусмотренных для его лечения. Для этого многие наши соотечественники обратились за поддержкой к общественности. Очень жаль, что мы не смогли собрать необходимые средства для Огтай-бея. Я не знаю, почему это не удалось сделать, неужели настолько трудно было помочь лечению друга?

Об этом на своей странице в Facebook написал Мехман Гусейнов, сообщает в среду Trend.

«Выходит, что если завтра, не приведи Аллах, со мной случится несчастный случай и я буду при смерти, друзья не помогут? Насколько это правильно? Тогда для чего нужны мои друзья, соратники, коллеги, друзья, которые поддерживают меня? Как мы должны поступать в этой ситуации? К кому обратиться?», - написал Мехман Гусейнов.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение правозащитника Огтая Гюльалыева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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