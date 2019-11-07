В Азербайджане проводится паспортизация воды

7 ноября 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводится паспортизация воды во всех районах.

Об этом на пресс-конференции в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сказал председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в паспортах будет указана информация о качестве воды, численности населения, водоснабжении и другие параметры.

Гусейнов добавил, что в настоящее время более, чем в 50 регионах осуществляются работы по улучшению водоснабжения: «В 30 из них работы практически закончены».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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