Шамахинская астрофизическая обсерватория о солнечной активности

БАКУ /Trend/ - Шамахинская астрофизическая обсерватория Национальной академии наук Азербайджана обнародовала прогноз космической погоды.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на обсерваторию, последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне, на Солнце не наблюдались пятна. Но наряду с этим, росли параметры солнечного ветра. Геомагнитное поле в целом было спокойным.

За прогнозируемый период (8-9 ноября) солнечная активность будет на низком уровне, параметры солнечного ветра будут соответствовать норме.

В этот период геомагнитное поле в целом будет спокойным. Вероятность магнитной бури оценивается менее чем в один процент.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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