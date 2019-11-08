В АГУКИ по случаю юбилея БГУ состоялся «круглый стол» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ -Делегация во главе с ректором Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчином Бабаевым посетила Азербайджанский государственный университет культуры и искусства (АГУКИ), сообщаетTrend в пятницу.

Гости ознакомились с выставочным залом, факультетами и кафедрами университета, а также с аудиториями, посмотрели спектакль «Данабашлар» в исполнении студентов. Постановка спектакли по мотивам произведений Джалила Мамедгулузаде была встречена гостями с большим интересом.

Затем с участием руководства БГУ и АГУКИ, профессуры и студентов проведен «круглый стол», посвященный 100-летнему юбилею флагмана вузов Азербайджана.

Открывая мероприятие, ректор АГУКИ, профессор Джейран Махмудова, поздравив участников мероприятия с 100-летием БГУ, рассказала об истории вуза и той роли, которую он сыграл в развитии нашего народа. Джейран Махмудова, отметив, что юбилей вуза, давший стране сотни выдающихся ученых, общественных деятелей и представителей творческой интеллигенции, отмечается как в самом Азербайджане, так и за его пределами, выразила удовлетворение по поводу проведения очередного юбилейного мероприятия в АГУКИ.

Теплые слова в адрес БГУ также высказали советник ректора, профессор Агшин Бабаев, доцент Нигяр Рустамова, заведующий отделом электронного управления обучением и организации экзаменов Турхан Сулейман.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев, поблагодарив администрацию университета за организацию мероприятия, отметил, что АГУКИ и впредь будет играть исключительную роль в подготовке профессиональных кадров для азербайджанской культуры и искусства.

Говоря о деятельности и успехах БГУ за 100 лет, Эльчин Бабаев подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев и Президент Ильхам Алиев всегда уделяли пристальное внимание развитию университета.

Отметив, что основными направлениями развития вуза являются образование, наука, инновации, социализация и интернационализация, ректор Эльчин Бабаев выразил уверенность в том, что БГУ, вступая с новой силой во второй век своей деятельности, достигнет еще больших успехов.

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