Состояние граждан Азербайджана, пострадавших в ДТП в России, находится в центре внимания - посольство

БАКУ/Trend/ - В Ставропольском крае России 04 ноября попал в аварию автомобиль, следовавший по маршруту Ростов-Баку и перевозивший граждан Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России, как только была получена информация о ДТП, сотрудники посольства немедленно установили контакт с местной полицией, медицинским центром и министерством иностранных дел России. По данным властей, восемь наших соотечественников получили телесные повреждения различной степени тяжести (список прилагается). Состояние двоих (Бабашаха Гашимова и Шахлы Абдуллаевой) тяжелое. Они помещены в реанимационное отделение и находятся под медицинским наблюдением.

Кроме того, была установлена связь с членами местной диаспоры и направлена просьба предоставить всю необходимую помощь соотечественникам и проинформировать посольство, если им потребуется дополнительная помощь.

Также говорится, что расследование причин инцидента, состояние пострадавших соотечественников и оказание им необходимой помощи находится в центре внимания посольства.

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