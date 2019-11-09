Состояние граждан Азербайджана, пострадавших в ДТП в России, находится в центре внимания - посольство

9 ноября 2019 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Ставропольском крае России 04 ноября попал в аварию автомобиль, следовавший по маршруту Ростов-Баку и перевозивший граждан Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России, как только была получена информация о ДТП, сотрудники посольства немедленно установили контакт с местной полицией, медицинским центром и министерством иностранных дел России. По данным властей, восемь наших соотечественников получили телесные повреждения различной степени тяжести (список прилагается). Состояние двоих (Бабашаха Гашимова и Шахлы Абдуллаевой) тяжелое. Они помещены в реанимационное отделение и находятся под медицинским наблюдением.

Кроме того, была установлена связь с членами местной диаспоры и направлена просьба предоставить всю необходимую помощь соотечественникам и проинформировать посольство, если им потребуется дополнительная помощь.

Также говорится, что расследование причин инцидента, состояние пострадавших соотечественников и оказание им необходимой помощи находится в центре внимания посольства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Состояние граждан Азербайджана, пострадавших в ДТП в России, находится в центре внимания - посольство
  • Состояние граждан Азербайджана, пострадавших в ДТП в России, находится в центре внимания - посольство
Новости категории
В выходные в Баку до 21 градуса тепла
Общество 8 ноября 20:00
В Украине состоялось открытие первого Центра культуры и информации Азербайджана (ФОТО)
Общество 8 ноября 19:28
Более 100 человек получили охотничьи билеты в Службе ASAN – минэкологии Азербайджана
Общество 8 ноября 19:13
Стала известна дата официального открытия памятника Альберту Агарунову
Общество 8 ноября 18:33
Минэкологии Азербайджана обнародовало список городских объектов общепита, загрязняющих атмосферу
Общество 8 ноября 18:28
Определились победители 17-го Чемпионата и Первенства Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке
Общество 8 ноября 17:55
Лента новостей
Внесены изменения в программу по развитию кооперативов в сфере виноградарства в Грузии
Финансы 09:35
Медицинское страхование во всем мире имеет две цели - эксперт
Финансы 09:25
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть наш трехцветный флаг навеки величественно развевается над суверенным Азербайджаном!
Политика 09:18
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Другие страны 08:59
В Токио проходит праздничный фестиваль по случаю интронизации императора Нарухито
В мире 08:44
Отец Ассанжа заявил, что его сыну в тюрьме грозит смерть
В мире 08:22
В Стамбуле произошла вооруженная драка
Турция 08:02
Два человека погибли в результате лесных пожаров в Австралии
В мире 07:43
Власти Боливии не будут привлекать военных к обеспечению порядка на фоне протестов
Другие страны 07:21