Депутат: Необходимо вернуть из-за рубежа рукописи, принадлежащие Азербайджану

БАКУ /Trend/ - С душевной болью следует отметить, что веками из-за отсутствия национальной независимости азербайджанского народа разграблялось и увозилось в различные страны духовное достояние, рукописи, принадлежащие народу. Например, «Арабский диван» Физули, после многих десятилетий безуспешных поисков специалистов, в итоге был найден в одной из библиотек в Санкт-Петербурга.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Говхар Бахшалиева.

Она сообщила, что в результате гнета захватчиков, рукописи в массовом порядке вывозились в зарубежные страны.

«В зарубежных странах есть рукописи, принадлежащие Азербайджану. Думаю, что необходимо целенаправленно заняться этим вопросом, мы должны вернуть в страну рукописи, которые находятся в мировых библиотеках», - сказала Бахшалиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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