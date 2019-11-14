"Азеристиликтеджхизат": Существующая сегодня задолженность не повлияет на граждан

14 ноября 2019 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Основными проблемами проведения отопления являются дефекты в зданиях.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал зампред АО Ильхам Мирзалиев, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что в горные районы республики отопление подается с первого ноября, в будущем планируется построить 110 пунктов отопления и 84 котельных, что означает открытие 950 рабочих мест.

Мирзалиев подчеркнул, что сегодня отопления нет почти в 300 зданиях, «Азеристиликтеджхизат» имеет задолженность перед Азеригаз, что не скрывается. Несколько ранее, по указанию главы государства задолженность была изменена. Но отмечу, что существующая сегодня задолженность не повлияет на граждан. Сейчас на обслуживаемой нами территории до 4500 зданий, в 300 из которых невозможно провести отопление. Это здания в Наримановском, Насиминском районах и в центре города. Это здания старого типа. Некоторые из них относятся к 60-м годам прошлого века, там отопительная система была проведена в полах, и восстановить ее невозможно», - сказал Мирзалиев.

По его словам, не во все здания можно провести отопление, это связано с проблемами в отопительных системах зданий, принадлежащих, в основном, собственникам. Также существуют технические проблемы, для их устранения проводятся мероприятия с соответствующими органами исполнительной власти.

Мирзалиев коснулся и вопроса прибыльной работы структуре в прошлом году - «Поскольку накопившиеся за 15 лет задолженности были погашены за один раз, то эти средства показываются как доход. Но мы работаем в убыток, и сегодня, кроме «Азеригаз» у нас нет задолженности перед другой структурой», - добавил зампред.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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