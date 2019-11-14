Азеристиликтеджхизат: Вопрос с задолжавшими абонентами решается в судебном порядке

14 ноября 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уровень сборов за отопление у населения составляет 90 процентов, по коммерческим предприятиям – 100 процентов.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал зампред АО Ильхам Мирзалиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, отопительная система создана так, что она переходит от одного абонента к другому, поэтому прекратить подачу отопления задолжавшим абонентам невозможно, заставить погасить задолженность можно только в судебном порядке».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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