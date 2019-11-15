Утверждены правила финансирования зарубежного обучения в докторантуре граждан Азербайджа

15 ноября 2019 15:49 (UTC+04:00)

Утверждены правила финансирования зарубежного обучения в докторантуре граждан Азербайджана (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:55)

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров утвердил «Правила финансирования обучения по степени докторантуры в авторитетных зарубежных вузах граждан Азербайджана в рамках «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 годы», сообщает в пятницу Trend.

Согласно правилам, отбор граждан Азербайджана (далее - участники программы), финансируемых для обучения по степени докторантуры в зарубежных вузах в рамках Госпрограммы, осуществляется на основе критериев отбора и процедур, установленных Кабмином.

Финансирование обучения участников программы осуществляется на основании договора, заключенного между министерством образования, участником программы и азербайджанским вузом, давшим согласие на заключение трудового договора с участником программы после завершения учебы.

Средства для финансирования обучения участников программы перечисляются структурой, финансирующей на основании заказов, представленных министерством, на казначейский счет Группы управления в иностранной валюте или азербайджанских манатах по официальному курсу, установленному Центробанком на день оформления заказа.

Финансирование обучения участников программы охватывает расходы по образованию, получению визы, регистрации в стране обучения, месячное проживание, медицинское страхование, международные транспортные расходы. К международным транспортным расходам относятся один вылет в страну обучения и один прилет в Азербайджан «эконом-классом» с оплатой багажа для каждого учебного года, или цена билета другим общественным транспортом международных рейсов.

В случае продления срока учебы финансирование обучения осуществляется на срок не более одного года.

В правилах также говорится, что участники программы не могут менять специальность. Если участник программы по какой-либо причине въезжает в зарубежную страну позднее даты начала учебы или позднее проходит регистрацию в этом вузе, то его расходы на месячное проживание уменьшаются на то время, насколько он опоздал.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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