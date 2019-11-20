Посол Индии: «Бакинская высшая школа нефти- одна-из самых современных учебных заведений в регионе

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Азербайджане Бавитлунгом Ванлалвавном, сообщает Trend со ссылкой на БВШН.

Сначала посол ознакомился с кампусом, лабораториями, аудиториями, конференц-залами и спортивными залами Бакинской высшей школы нефти. Гость был подробно проинформирован об истории создания и развития БВШН, направлениях деятельности школы, проводимых в БВШН реформах, внедряемых в школе инновациях, а также об успехах, достигнутых учителями и студентами БВШН.

На встрече обсуждались вопросы взаимного сотрудничества и, в частности, привлечение нескольких индийских студентов к обучению в БВШН.

Проректор по учебе и науке БВШН отметил, что международные отношения играют особую роль в деятельности школы и что БВШН всегда придавала важность сотрудничеству с престижными университетами мира.

Говоря о сотрудничестве Бакинской высшей школы нефти с британским Университетом Хериот-Ватт, проректор отметил возможность установления в будущем сотрудничества между БВШН и индийскими университетами.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна выразил благодарность за гостеприимство и встречу. Он высоко оценил предложение привлечь индийскую молодежь к обучению в БВШН и выразил готовность посольства оказать поддержку в этом деле.

«Мы посетили различные высшие учебные заведения в Баку и регионах. В последнее время мы наблюдаем тенденцию к модернизации в системе образования Азербайджана. Бакинская высшая школа нефти тоже является одним из самых современных учебных заведений в Азербайджане как с точки зрения системы образования, так и с точки зрения инфраструктуры. В особенности наше внимание привлек тот факт, что все без исключения выпускники БВШН обеспечиваются работой. Каждый год в Индии 70 миллионов молодых людей оканчивают учебные заведения. Молодых людей интересует возможность получения качественного образования и работы. В данном контексте мы готовы

оказать всю необходимую поддержку для установления сотрудничества между БВШН и индийскими университетами», - сказал посол.

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