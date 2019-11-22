Ветроэлектростанции могут обеспечить до 17% спроса на электроэнергию

22 ноября 2019 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ветряные электростанции в Азербайджане могут обеспечить до 17 процентов спроса на электроэнергию. Об этом сообщил Trend научный сотрудник отдела экономической и политической географии Института Географии НАНА Ниджат Имамвердиев.

По словам Имамвердиева, деятельность ветряных электростанций также важна для выполнения Азербайджаном обязательств по сокращению выбросов углерода, взятых в рамках "Парижского соглашения", а также для того, чтобы не отставать от стран с устойчивой энергией.

Имамвердиев добавил, что тепловыми электростанциями, которые вырабатывают 91,9 процента электроэнергии в Азербайджане, выбрасывается 18,5 миллиона тонн углекислого газа в год. В то же время, на производство электроэнергии расходуются миллиарды кубометров природного газа.

"Годовой объем выбросов углерода по миру уже достиг 45 миллиарда тонн, что привело к среднегодовому повышению температуры на 0,8 градусов по цельсию и глобальному потеплению. С целью предотвращения этого, за последние десять лет 146 стран мира инвестировали порядка 2,6 триллиона долларов США на строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии. По всему миру, для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу, тепловые электростанции постепенно заменяются станциями работающими на альтернативных источниках энергии" – сказал Имамвердиев.

Исследователь также отметил высокий потенциал Абшеронского полуострова, Джульфинского и Ордубадского районов для ветровой энергии, на основе данных ветровой метеорологии 1990-2015 годов. Он также определил область общей оптимальной территории для размещения ветряных электростанций в Азербайджане через программы CIS, исследовав 56 пунктов с высокой эффективностью.

(Автор: Ильхама Исабалаева, текст: Эльдар Джанашвили)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Инициатива по высадке 650 тысяч деревьев - продолжение работ по оздоровлению экологии
Общество 19 ноября 14:49
Потомки Джалила Мамедкулизаде впервые посетили Азербайджан (ФОТО)
Общество 18 ноября 15:47
Новое назначение в Академии наук Азербайджана
Общество 12 ноября 18:18
В Стамбуле будет построена новая ветровая электростанция
Турция 7 ноября 14:33
Рамиз Мехтиев избран новым президентом АН Азербайджана
Общество 23 октября 17:16
В Азербайджане будет создан научный центр изучения истории Великого Шелкового пути
Политика 16 октября 13:20
Лента новостей
В январе-октябре в Турции зарегистрировано более 150 азербайджанских компаний (Эксклюзив)
Турция 16:32
Тяжелое ДТП в Баку с участием фуры (ВИДЕО)
Происшествия 16:29
Обеспечение доступа женщин к рынку труда - в центре внимания Азербайджана
Политика 16:24
Узбекистан внедрит опыт Китая в создании СЭЗ
Бизнес 16:18
В Баку прошел гала-вечер кинофестиваля "Азербайджанская семья" и церемония награждения (ФОТО)
Культура 16:17
Как изменения законодательства коснутся развития агропромышленного комплекса Казахстана? (Эксклюзив)
Бизнес 16:14
Радикальная оппозиция теперь не только врет, но и меняет цвет (ВИДЕОПРОЕКТ)
Политика 16:13
В Грузии перенесли внедрение стандартов дизельного топлива "Евро-5"
Энергетика 16:08
Итальянская компания намерена продвигать экспорт плодоовощной продукции Узбекистана
Бизнес 16:01