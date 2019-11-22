Ветроэлектростанции могут обеспечить до 17% спроса на электроэнергию

БАКУ/Trend/ - Ветряные электростанции в Азербайджане могут обеспечить до 17 процентов спроса на электроэнергию. Об этом сообщил Trend научный сотрудник отдела экономической и политической географии Института Географии НАНА Ниджат Имамвердиев.

По словам Имамвердиева, деятельность ветряных электростанций также важна для выполнения Азербайджаном обязательств по сокращению выбросов углерода, взятых в рамках "Парижского соглашения", а также для того, чтобы не отставать от стран с устойчивой энергией.

Имамвердиев добавил, что тепловыми электростанциями, которые вырабатывают 91,9 процента электроэнергии в Азербайджане, выбрасывается 18,5 миллиона тонн углекислого газа в год. В то же время, на производство электроэнергии расходуются миллиарды кубометров природного газа.

"Годовой объем выбросов углерода по миру уже достиг 45 миллиарда тонн, что привело к среднегодовому повышению температуры на 0,8 градусов по цельсию и глобальному потеплению. С целью предотвращения этого, за последние десять лет 146 стран мира инвестировали порядка 2,6 триллиона долларов США на строительство электростанций на возобновляемых источниках энергии. По всему миру, для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу, тепловые электростанции постепенно заменяются станциями работающими на альтернативных источниках энергии" – сказал Имамвердиев.

Исследователь также отметил высокий потенциал Абшеронского полуострова, Джульфинского и Ордубадского районов для ветровой энергии, на основе данных ветровой метеорологии 1990-2015 годов. Он также определил область общей оптимальной территории для размещения ветряных электростанций в Азербайджане через программы CIS, исследовав 56 пунктов с высокой эффективностью.

(Автор: Ильхама Исабалаева, текст: Эльдар Джанашвили)

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