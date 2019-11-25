Carlsberg Azerbaijan и MFL создают футбольную Бизнес Лигу

БАКУ /Trend/ - В Баку, 14 декабря, при партнерстве MFL и Carlsberg Azerbaijan стартует турнир корпоративного футбола “MFL Carlsberg Business League”. Турнирные матчи будут проводиться на футбольных полях MFL ARENA, расположенных на территории Бакинского Олимпийского Стадиона. Организационную поддержку турниру оказывает AFFA. В общей сложности в турнире примут участие 24 команды, в которые могут быть привлечены исключительно сотрудники компаний.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Carlsberg Azerbaijan, на данный момент проходит этап регистрации, который начался 10 ноября и продлится до 10 декабря. Участие в турнире бесплатно.

Согласно регламенту, в каждой из команд может быть задействовано не более двух игроков из числа бывших профессионалов, а также игроков турнира «MFL LSS 2019/20». Действующие профессионалы к участию не допускаются. Более детально ознакомиться с регламентом можно по следующей ссылке.

Церемония жеребьевки пройдет 13 декабря. Общее количество команд будет поделено на две группы по 12 команд в каждой. Финал состоится 25 апреля 2020 года, с подробным календарем турнира также можно ознакомиться здесь.

Команда-победитель турнира получит возможность посетить финал Кубка Турции, который состоится 21 мая 2020 года. Все расходы по перелету и проживанию гарантирует партнер турнира Carlsberg Azerbaijan.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — восемь миллионов декалитров в год, в компании работает порядка 260 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 миллионов манатов. В портфеле компании такие популярные бренды, как Xirdalan, Tuborg, Carlsberg, Балтика, 33 Export, Efsane, Kronenbourg Blanc 1664, Seth&Riley's Garage и пр.

Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group имеет заводы в десятках стран трех крупных регионов мира – в Западной Европе, Восточной Европе и Азии, ее продукция представлена в 150 странах. Портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы - более 40 тысяч человек.

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